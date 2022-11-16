Gözü yaşlı baba oğluna ‘teslim ol' çağrısında bulundu

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 171'inci gününde.

2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından oğlu Fatih Demir'in kaçırıldığını ileri süren baba Abdullah Demir, evladına seslenerek ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

“Orada seni, burada da bizi ölüme mahkum etmişler”

Evladını almadan bir yere gitmeyeceğini söyleyen Demir, “Oturma eyleminin 4'üncü yılındayız. Biz evladımızı istiyoruz. Oğlum Fatih, deme ki ben yoldan çıktım diye dönersem beni kabul etmezsiniz. Oğlum başımın üstünde yerin var. Eğer senin peşinden ne kadar koştuğumu bilseydin direkt çıkıp gelirdin. Dön gel Türk adaletine teslim ol. Orada seni, burada da bizi ölüme mahkum etmişler. Ben bir baba olarak bunları hak etmedim. Sizi orada kandırıyorlar. Neymiş siz teslim olursanız cezaevinde çürürsünüz diyorlar. Oğlum 38 aile evladına kavuştu. Çocuklara hiçbir şekilde kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli



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