Gözü yaşlı babanın evladı için en zor anları

Olay, Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi 4527 Sokak'ta bir apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan D.Ç.'nin kız arkadaşının evinde olduğunu belirledi.

D.Ç.'yi yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT, Komando Bölüğü ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören D.Ç., silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı.

Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen şahsı ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çaba verdi. Bir süre sonra olay yerine D.Ç.'nin babası M.Ç. geldi.

Oğluna teslim olması için yalvardı

Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç., " Bana bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım, diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol” dedi.

Babasının ve ekiplerin ikna çalışması sonrasında D.Ç. teslim oldu. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ile 6 adet satışa hazır 12 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Arif Kaplan

