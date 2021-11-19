İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gözü yaşlı eşin şehidine vedası yürekleri dağladı

Gözü yaşlı eşin şehidine vedası yürekleri dağladı
Gözü yaşlı eşin şehidine vedası yürekleri dağladı

Şırnak’ta içinde bulunduğu askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in cenazesi komşularından helallik almak için Büyükçekmece’de evinin önüne getirildi. Şehit eşinin tabuta dokunarak, “evine hoş geldin” demesi ise yürekleri dağladı.

Gözü yaşlı eşin şehidine vedası yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Şırnak Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit ağır yaralanmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Geçit'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Ataköy'de kılınan namazın ardından helallik alınması için Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Geçit, burada edilen duanın ardından Büyükçekmece'de bulunan mezarlığında toprağa verildi.

“Evine hoş geldin”

Defnedilmeden önce evine son kez getirilen Geçit'in gözü yaşlı eşi ise tabuta dokunarak “evine hoşgeldin aşkım” demesi yürekleri dağladı.

Öte yandan, şehit evi önünde düzenlenen törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise burada yaptığı konuşmada aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Murat Delice
 

İLGİLİ HABER
Şırnakta şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihat Geçitin naaşı İstanbula getirildi Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihat Geçit'in naaşı İstanbul'a getirildi
İLGİLİ HABER
Şırnakta şehit olan askerin İstanbuldaki evine Türk bayrağı asıldı Şırnak'ta şehit olan askerin İstanbul'daki evine Türk bayrağı asıldı
İLGİLİ HABER
MSB: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu MSB: 'Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu'

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.