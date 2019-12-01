Gözündeki kanser yüzüne ve boynuna yayılan adam 5. kez ameliyat oldu

Gözünde kaşınma ve yara oluşması şikayetiyle 4 yıl önce hekime başvuran 63 yaşındaki Mehmet Gülcü, göz kapağı kanseri olduğunu öğrendi. Nadir görünen kanser Gülcü'ye zor günler yaşattı. Geçirdiği 4 ameliyat ile gözünden temizlenen tümör, bu kez de talihsiz hastanın boynuna ve tükürük bezlerine yayıldı. Ameliyat olmaması halinde önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşacağı söylenen Gülcü, SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar ameliyat oldu. Yüzüne ve çene altına yayılan tümörler temizlenen Gülcü'nün ameliyat sonrası tedavisi devam ediyor.

Göz kapağı tümörlerinin nadir görülen tümörler olduğunu vurgulayan SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar, ”Hastamız, göz kapağı tümörü sebebiyle 4 kez ameliyat olmuş, sonrasında da boyuna, yüzdeki tükürük bezlerine, boyundaki tükürük bezlerine ve boyundaki lenf bezlerine yayılması sebebiyle bize başvurdu. Biz burada ameliyatını yaptık. Bu vakanın özelliği göz kapağı tümörünün o kadar yaygın ve agresif olarak boyuna ve tükürük bezlerine yayılması söz konusuydu” diye konuştu.

Tümörün ameliyatla temizlendiğini belirten Prof. Dr. Aydın Acar, yüz sinirinin de kesilip temizlendiğini kaydetti.

“Bu hasta ameliyat edilmezse bir süre sonra ölme riski yüksek”

Kanserin temizlenmemesi halinde bazı sıkıntılara neden olacağını aktaran Acar, “Kanserin boyundaki büyümesine bağlı olarak nefes borusuna baskı yapabilir, kanser sistemik pıhtı atıp vücudun belli yerlerini tıkayabilir, riskleri mevcuttur. Ameliyat edilmeseydi tümör daha da büyüyüp bu risklere maruz kalabilirdi. Bu hasta ameliyat edilmezse bir süre sonra ölme riski yüksek” şeklinde konuştu.

“Dışarı çıktığımda güneşten rahatsız oluyordum, şimdi rahatladım”

4 yıldır bu hastalıkla uğraştığını ve ameliyat olduktan sonra şikayetlerinin azaldığını ifade eden Mehmet Gülcü, “Gözümde kaşıntı vardı. Kaşıdıkça iyi oluyordu, sonra hemen yara oluyordu. Gözüm temizlendi ama geri şişmeye başladı. Gözümün bebeği duruyor işte, ameliyat olduktan sonra gözünün bebeğini de alacaktım ama sana danışmadan almadım dedi. Keçiören Araştırma Hastanesinde Aydın Bey var, sizi oraya göndereceğim dedi. Burada da ameliyat oldum. 4 yıldır kaşınıyordu. Şimdi kaşıntı falan yok. Şuan iyiyim, şu durumda mutluyum. Dışarı çıktığımda güneşten rahatsız oluyordum, şimdi rahatladım” dedi.

Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan

