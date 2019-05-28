Gözündeki kitle giderek büyüyen Suriyeli Muhammed tedavi için yardım bekliyor

Babasını 3 yıl önce Suriye'deki savaşta kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınan 3 yaşındaki Muhammed Çavuş ve ailesi şimdi de hastalıklarla mücadele ediyor. Muhammed'in 2 ay önce sağ gözünde bir kitlenin büyümeye başlaması sonucu anne Kefe İsmail, oğlunu hastane hastane gezdirmeye başladı. Aradan geçen zamanda Muhammed'in gözündeki kitle de giderek büyümeye devam etti. Ailenin iddiasına göre Muhammed'in gözünde büyüyen kitle için doktorlar sadece göz damlası verdi. 2 ay süre içinde görme yetisini tamamen kaybeden Muhammed'in gözündeki kitle yüzünü kaplamaya başladı.

3 çocuğu ile birlikte Güngören'de kardeşinin evinde kalan anne Kefe İsmail, minik Muhammed'in tedavisinin devam ettiği hastanenin ameliyat için 20 bin lira istediğini söyledi. Çocuklarının yetim olduğunu ifade eden anne, oğlunun hastalığı için yardım beklerken en çok istediği şeyin ise çocuklarıyla birlikte ayrı bir evde yaşamak olduğunu söyledi.

Serdal Altıntepe