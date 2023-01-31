Grammy Ödüllü Orkestra Şefi Tonu Kaljuste İş Sanat'ta

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tonu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba, 20.30'da dinleyicilerle bir araya gelecek. 21. yüzyılın yaşayan önemli bestecilerinden Arvo Part'ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girdi. Orkestranın kurucusu, Kaljuste ise Part'ın 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Estonya'nın başkenti Tallinn'in Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi üzerine iki şehri buluşturduğu eseri “Adam's Lament”in albüm kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Çağımızın Mozart'ı olarak gösterilen Arvo Part, 1970'li yıllarda oluşturduğu “tintinnabuli” ile minimal akıma yeni bir kompozisyon tekniği kazandırdı. Geliştirdiği teknikle Part, sunduğu yeni bakış açısıyla, tonal ve modal müzik algısının genişlemesine katkıda bulundu.

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