Gramofon ve Radyo'nun geçmişten günümüze yolculuğu Tuzla'da

Tuzla Belediyesi, gramofon ve radyo severler için özel bir sergi düzenledi. Türkiye'de ilk kez üretilen radyo başta olmak üzere 70'e yakın radyo ve gramofondan oluşan sergi, tarihi ve hikayeleri ile geçmişten günümüze bir yolculuk yaşatıyor. Tuzla Marina'da kapılarını sanatseverlere açan sergi, Sanatçı Ahmet Ali Şağın'ın yönetmenliğinde 8 Kasım'a kadar devam edecek. Serginin açılışına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve radyocular, Ahmet Ali Şağın'ın anlatımında tüm radyo ve gramofonları gezdiler. Sanatseverler sergiyi, 8 Kasım'a kadar ücretsiz gezebilecekler.

Elyesa Karatepe

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