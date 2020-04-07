Greg Clarke: 'Bu sezonu bitiremeyebiliriz'

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Grek Clarke, federasyon yetkilileri ile korona virüs hakkında video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi. Clarke, toplantıda yaptığı açıklamada salgın döneminde çalışanlarının maaşlarında kesinti yaptıklarını aktararak, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"Sezonu bitiremeyebiliriz"

Başkan Clarke, ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik içinde olduklarının altını çizerek, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" diye konuştu. Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, kulüplere ve futbolculara çağrıda bulundu.