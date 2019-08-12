Greg Whittington, Galatasaray'da

Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda ABD'li oyuncu Greg Whittington'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Whittington ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

7 Şubat 1993, Maryland doğumlu Greg Whittington, profesyonel basketbol kariyerine 2015'te Miami Heat'in G-League takımı olan Sioux Falls Skyforce ile başladı.

Geçtiğimiz yıl İsrail'de Hapoel Galil Gilboa ile ilk kez Avrupa'ya adımını atan 26 yaşındaki basketbolcu, 18.4 sayı, 9.6 ribaund, 2.6 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri ile mücadele etti.