Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda topladığı 155 puanla takım halinde şampiyon olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü. Milliler, İstanbul Havaalanı'nda bando takımıyla karşılandı.

Kariyerinde 12. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp'in de aralarında bulunduğu bazı sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla direkt Ankara'ya geçti.

Şampiyonada 55 kilogramda Adem Burak Uzun, 82 kilogramda Burhan Akbudak ve 130 kilogramda Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi olmuş, 87 kilogramda Ali Cengiz gümüş, 72 kilogramda Selçuk Can ve 77 kilogramda Yunus Emre Başar ise bronz madalya elde etmişlerdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.