Grev kararı fabrikalara asıldı

Alınan ilk grev kararı, Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz tarafından Borusan Mannesman A.Ş. fabrikasında bulunan panoya asıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirmişti. Kavlak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplu iş sözleşmesi kapsamında işveren tarafı MESS ile masada anlaşamadıklarını belirterek "Metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün itibarıyla grev kararı almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hurşit Topal