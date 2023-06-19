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Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Cerit tutuklandı

Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Cerit tutuklandı
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Cerit tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriya Cerit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi firari şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 17 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, Türkmenistan'da örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren ve gri kategoride aranan Zekeriya Cerit'i yakaladı.
Terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün yurt dışı yapılanması ve terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından Zekeriya Cerit, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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