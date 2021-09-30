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Gri kategoride aranan terörist Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan terörist Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi
Gri kategoride aranan terörist Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eren-13 Operasyonları kapsamında, jandarma tarafından Şırnak'ın Bestler / Dereler bölgesinde J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

Uysal'ın 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallelerinde çukur / barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı da öğrenildi.

Ali Nargüner
 

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