Gri kategoride aranan terörist Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre, Eren-13 Operasyonları kapsamında, jandarma tarafından Şırnak'ın Bestler / Dereler bölgesinde J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

Uysal'ın 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallelerinde çukur / barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı da öğrenildi.

Ali Nargüner



İLGİLİ HABER Turuncu kategoride aranan Mazlum Mat etkisiz hale getirildi

İLGİLİ HABER Gri kategoride yer alan terörist ikna yoluyla teslim oldu

İLGİLİ HABER Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı

İLGİLİ HABER Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu teslim oldu