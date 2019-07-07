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Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi
Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri listede aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, TSK, MİT, emniyet ve jandarma unsurlarının daha önce teslim olan 1 teröristin mensubunun verdiği bilgilerin analiz ederek yapılan ortak çalışma neticesinde Gabar Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edildi. İcra edilen hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ölen teröristlerden birinin gri kategoride aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte örgütsel malzemelerde ele geçirildi. 

Melih Yiğit


 

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