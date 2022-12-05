Grip ve Covid vakaları arttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, son zamanlarda artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Miman, “Geçmiş senelerde aralık ayı kış mevsimiydi ancak küresel ısınmayla birlikte aralık ayını artık sonbaharın sonu gibi düşünüyoruz. Havaların iyi gitmesi veya çok değişkenlik göstermesi, insanların gribe ya da nezleye yakalanma riskini artırıyor. Bize başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturuyor. Covid-19 virüsü de diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına katıldı. Grip ya da nezle vakaları bu dönemde Covid-19 da dahil olmak üzere yaygınlaştı” dedi.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri

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