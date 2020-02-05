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Gripin, özel bir etkinlikle sevenleriyle buluşacak

Gripin, özel bir etkinlikle sevenleriyle buluşacak
Gripin, özel bir etkinlikle sevenleriyle buluşacak

Türk pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, özel bir etkinlikle 8 Şubat'ta sevenleriyle buluşacak.

Türkiye'nin en sevilen alışveriş destinasyonlarından Boyner, bu hafta sonu Türk pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin'i sevenleriyle buluşturacak. Yapılan bilgilendirmede etkinlik, Cat ve Boyner'in iş birliği ile 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek. Gripin, etkinlik kapsamında mini bir konser vererek sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ayrıca Gripin hayranları grubun üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.

Müzik ruhunu müşterileri ile buluşturan şirket, önümüzdeki dönemlerde farklı etkinliklerin coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

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