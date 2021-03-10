Grizu-263; NASA'nın Uydu Yarışmasında 5. Kez Türkiye'yi temsil edecek

Amerikan Uzay Kurumu (AAS) tarafından düzenlenen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)‘nin desteklediği ‘Tasarla-Yap-Fırlat' konseptli CanSat Model uydu yarışmasına 5 yıldır katılan ve 5. kez finale kalan Grizu-263 uzay takımı, 11-13 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek CanSat Competition 2021'de Türkiye'yi temsil edecek.

'Dünyanın en iyileri arasında zirveyi hedefliyoruz'

Grizu-263 Uzay Takım kaptanı Ç. Aytaç Dursun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak dünya genelinde 100'den fazla üniversitenin yarıştığı CanSat Competition Model Uydu Yarışmasında 5. Yılda üst üste 5 kez finale kalmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, CanSat 2021'de de üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Dursun, “Dünyanın en iyileri arasında zirveyi hedefliyoruz. Başından beri desteklerini esirgemeyen danışman hocamıza, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve ana sponsorumuz ERDEMİR'e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

'Grizu-263, Zonguldak'tan Dünyaya açılan bir başarı öyküsü'

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada, Grizu-263 Uzay takımının model uydu üzerine yürüttükleri zorlu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek takımın faaliyetlerinin Türkiye'nin uzay bilimleri çalışmaları açısından önemine dikkat çekti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin dünyanın en prestijli üniversiteleri ile birlikte yarışmasının memnuniyetini yaşadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çufalı, “Grizu- 263 Uzay Takımımız uzay çalışmaları ile ülkemizin ve şehrimizin güçlü bir markası olmaya başladı. CanSat Competition'da 5'inci kez aralıksız olarak adını finale yazdıran Grizu-263, Zonguldak'tan dünyaya açılan bir başarı öyküsünün adı olmuştur. Hedefimiz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu vesile ile takımın danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun başta olmak üzere takım üyelerini ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.