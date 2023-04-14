Groenendijk: 'İç sahadaki üst üste 4. maçımızı kazandık'

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde FTA Antalyaspor sahasında, Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 4. kez iç sahada üst üste galip geldiklerini söyledi. Bugünkü maçta ilk golün rakipten geldiğini anlatan Groenendijk, “Rakip çok iyi bir takım geriden iyi oyun kuruyorlar ve tehlikeli oyuncuları vardı. 1-0 geriye düştük ama müthiş bir takım ruhu ile beraberliği sağladık. İlk yarı itibarıyla geri geldik ve soyunma odasına 2-1'lik skorla girdik. Taraftarımıza teşekkürler. İkinci yarı da maça iyi başladık, 3. golü atıp galibiyeti perçinledik. Muhteşem bir takım performansı vardı sahada. Takım ruhu ve kazanma isteğini deplasmanlara da taşıma zamanı geldi. Bu 3 puanın tadını çıkaralım ama deplasmandaki İstanbulspor maçından 3 puan hasretini sonlandıracağız” dedi.

"Sezon sonu ayılıyor"

Groenendijk sezon sonu ayrılacağı iddialarıyla ilgili ise, “Sezon sonu kontratım bitiyor. Antalyaspor'u çok seviyorum ve seviliyorum. 2 yıldır buradayım. Ancak ailemden uzak iki sene başka zorlayıcı kısım oldu. Sezon sonu görevimden ayrılıp, ailemin yanına ülkeme geri döneceğim” açıklamasını yaptı.

İsa Akar - Ertuğrul Gün

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