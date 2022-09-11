İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'

Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'
Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, “Küçük detaylar maçın skorunu belirledi” dedi.

Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik sorumlu Alfons Franciscus Groenendijk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yine hayal kırıklığı bırakan maç ve skoru geride bırakmış durumdayız. Üst üste alınan 3. yenilgi ve buna kesinlikle alışık değiliz takım olarak. Maçtan sonra sessiz bir üzgünlük hakim olan bir soyunma odasını paylaştık oyuncu grubuyla. Maça gelecek olursak, beraberlik daha adil bir sonuç olurdu diye düşünüyorum. Çünkü dengede giden bir maçtı. Bugün yine maçın skorunu küçük detaylar etkiledi. Boffin'e atılan geri pasla başlayan hatalar serisiyle devam eden hatalarda golü yedik ve bu bütün maçın skorunu etkilemeye yetti, bir anlık hatamız. Analizlerimizi yapacağız, gereken derslerimizi çıkaracağız. Ancak geçen hafta oynadığımız Kasımpaşa maçına göre daha iyi bir oyun ortaya koyan bir Antalyaspor vardı diyebilirim. Hafta içi daha sıkı ve daha çok çalışmamız lazım. Hatalarımızdan ders çıkarmış olduğumuzu sahada kanıtlamamız gerekiyor. Zorlu Adana Demirspor maçıyla devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Evimizde olmanın avantajıyla kazanma serimize tekrar döneceğimizi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eren Kan
 

İLGİLİ HABER
Kayserispor Nuri Şahini tek golle üzdü! Kayserispor Nuri Şahin'i tek golle üzdü!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.