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Grönland'da ilk korona virüsü vakası

Grönland'da ilk korona virüsü vakası
Grönland'da ilk korona virüsü vakası

Grönland'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Grönland'a sıçradı. Grönland hükümeti, 56 bin nüfusa sahip dünyanın en büyük adasında ilk korona virüsü vakasını doğruladı. Yapılan açıklamada, enfekte olan hastanın başkent Nuuk'ta evde tecrit edildiği belirtildi. Başbakan Kim Kielsen, ada sakinlerinden seyahatlerini ertelemelerini isteyerek, "Şimdi nasıl tepki vereceğimizi değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Keilsen, henüz okulların kapatılmasının gündemde olmadığını da dile getirdi.

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