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Grönland'dan Trump'a cevap: 'Satılık değiliz'

Grönland'dan Trump'a cevap: 'Satılık değiliz'
Grönland'dan Trump'a cevap: 'Satılık değiliz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland adasını satın almayı istemesi üzerine Grönland Başbakanı Kim Kielsen, “Grönland satılık değil ve satılamaz” diyerek tepki gösterdi.

Amerikan The Wall Street Journal'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland adasını satın alma arzusunu dile getirdiğini iddia etmesinin ardından Grönland Başbakanı Kim Kielsen'in cevabı sert oldu. Beyaz Saray, Trump'ın Grönland'ı satın almakla ilgilendiği bilgileri doğruladı. Hem Danimarkalı, hem de Grönlandlı politikacılar Grönland'ın ABD'ye bağlanması teklifini reddetti. Grönland Başbakanı Kim Kielsen, “Grönland satılık değil ve satılamaz. Grönland olarak diğer ülkeler gibi ABD'de ile de ticaret İşbirliği'ne açığız” dedi. 

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da Danimarka Hükümeti'ne Grönland'ı 100 milyon dolara satın almayı teklif etmişti. Teklifin reddedilmesiyle 1952 yılında Grönland'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.
Grönland adasının yüzde 80'nin buzullarla kaplı olması ve buzulların ermesiyle ortaya çıkan kara parçası her geçen gün büyüyor ve zengin doğal kaynakları gün yüzüne çıkıyor.  

Metin Altınışık
 

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