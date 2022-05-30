GroupM finans sistemlerini barındıran fiziki sunucularını Turkcell Veri Merkezlerine taşıdı

Turkcell, Dijital İş Servisleri şirketiyle kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna destek olmaya devam ediyor. Birçok kurumun dijitalleşmesinde stratejik rol üstlenen Turkcell Dijital İş Servisleri, bu kapsamda ihtiyaca uygun çözümler sunduğu şirketler arasına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın önde gelen global medya yatırım yönetim kurumlarından biri olan GroupM'in finans sistemlerini barındıran tüm fiziki sunucuları Turkcell Veri Merkezlerine taşındı. Proje kapsamında Turkcell Bulut Çözümleri, Felaket Kurtarma Merkezi ve Güvenlik Hizmetleriyle birlikte tüm kurulum aşamalarında özel danışmanlık ve sistem destekleri sunularak sürecin 360 derece yönetimi sağlandı.

“Uluslararası şirketlerin de dijitalleşme yolculuğunda stratejik çözüm ortağıyız”

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Tüm sektörlere hitap eden uçtan uca dijital çözümlerle şirketlerimizin stratejik çözüm ortağı olarak hizmet sunuyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılının sonunda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile bugüne kadar bin 500'den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladık. Güçlü iletişim altyapımız sayesinde üstün telekom hizmetlerimizin yanı sıra veri merkezi ve bulut çözümleri, siber güvenlik, sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler, iş uygulamaları ve yeni nesil teknolojiler alanında çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar 4,5 milyar TL kontrat değerine sahip 7 binden fazla projeye imza attık. Bu projeler arasında yer alan GroupM'in fiziki sunucularını şirketimizin veri merkezlerine emanet etmesinden mutluluk duyuyoruz.”

Açıklamasında operatör olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerinin de altını çizen Özata, “Son teknolojiyle donatılmış yeni nesil standartlara sahip veri merkezlerimizle kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren global firmaların da iş süreçlerini yerlileştirip ülkemizin dijital ekonomisine katkı sunmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak birçok farklı sektörde dijital dönüşüm projelerine imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan GroupM Türkiye Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Oruç, “Operatör ile çift taraflı ve kıymetli bir iş ortaklığımız var. Finans sistemlerimizi barındıran fiziki sunucularımızın Turkcell Veri Merkezine taşınma sürecinde hem yönlendirmeleri hem de çözüm odaklı yaklaşımları ile bu operasyonda operatörün ekipleri bizlere uçtan uca destek oldu” diye konuştu.

Yedeklilik ve güvenlik çözümleri sayesinde 7/24 iş sürekliliği sağlanıyor

Verilen bilgiye göre, proje kapsamında esnek kaynak yönetimi, maliyet avantajı, global IT ekipleri ve hizmet veren diğer iş ortaklarının orkestrasyon ihtiyaçları belirlenerek bütünsel bir hizmet modeli oluşturuldu. Sunucu ihtiyaçları için sanal sunucu kaynakları, hizmet lisansları, yük dengeleme ve performans izleme hizmetleri sağlandı. Bu kaynakların güvenliği için ise internet trafiğinde olası saldırı tehditlerini hızla tespit eden DDOS Atak Önleme ve Güvenlik Duvarı Servisleri konumlandırılarak tek hizmet sağlayıcı üzerinden tüm erişim ve güvenlik ihtiyaçları karşılandı.