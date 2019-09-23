Grundfos'tan sürdürülebilir bir dünya için dev destek

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı dünyanın önde gelen su çözümleri üreticisi Grundfos, çalışmalarının temelinde yer alan doğa dostu politikalarını sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürüyor. Grundfos, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Danimarka Çocuk Festivali”nin ana sponsorları arasında yer aldı.

Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Temiz Su hareketinin çocuklara anlatılması amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda gerçekleştirilen festivale 9 - 14 yaş aralığında 500'ü aşkın öğrenci katılım gösterdi. Grundfos, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden temiz suya erişim ile ilgili olan 6'ncı ve iklim değişikliği ile ilgili olan 13'üncü hedefleri için çalışıyor. Türkiye'de de sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlere destek olan Grundfos, festival kapsamında iklim krizine karşı farkındalık geliştirmeleri için Darüşşafakalı öğrencilerle eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi.

“'Havayı koklayan adam' ile iklim değişikliğine ‘dur' dediler”

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ana sahnesinde meteorolog ‘Havayı Koklayan Adam Bünyamin Sürmeli' tarafından küresel ısınma ve iklim krizi üzerine bir söyleşi düzenlendi. “Dünyaki iklim sorunu ne boyutta ve gelecekte bizi neler bekliyor?” temalı söyleşisinde Sürmeli, Darüşşafakalı çocuklar ile buluştu. Çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen söyleşide küresel ısınma gibi acil eylem planı yapılması gereken konular üzerinde konuşuldu.

Öğrenirken eğlendiler

Gün boyu süren etkinlikte ayrıca çocuklara, eğlenceli oyunlar ile deney yapma imkanı da tanındı. “İklim ve Mevsimler Atölyesi” atölyesi ile çocuklar, mevsimler ve iklimler hakkında eğitici aktiviteler yaptı. Eğlenceli anlara sahne olan atölye çalışmalarında, çocuklara sürdürülebilir bir dünya için farkındalık bilinci aşılandı.

“Daha yeşil bir dünya için geleceğe yatırım yapıyoruz”

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin tanıtımına büyük fayda sağladığını belirten Grundfos Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Burak Gürkan konuyla ilgili açıklamasında; “Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Grundfos'un ana değerleri ile örtüşüyor. Bizler biliyoruz ki belirtilen bu hedefler doğrultusunda bugün yeterli önlem almazsak, yarın gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya olmayacak. Bu nedenle iklim değişimi ve su tüketimi konusunda 7'den 70'e farkındalık oluşturacak her çalışma içerisinde aktif rol alıyoruz. İklim değişikliği ile mücadeleyi hızlandırmak ve su kıtlığını önlemek için çocukları da işin içine katmamız gerekiyor. Her geçen gün bu konuda oluşturulan farkındalık ve eğitim projeleri ile çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Bu etkinlik vesilesi ile geleceğe yatırım yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.