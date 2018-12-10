Grup Başkanvekilleri ve Divan Üyeleriyle buluştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Grup Başkanvekilleri ve Divan üyeleri ile kahvaltıda buluşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, Meclis ile ilgili konuları konuştuklarını belirterek, “Yeni kural diye bir şey yok. Meclis iç tüzük yeniden düzenlenmişti. İç tüzüğün uygulamasıyla ilgili arkadaşlar bazı konulara değindiler. Amacımız bütçe görüşmelerinin en verimli şekilde geçmesini sağlamak ve Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı bir arada mümkün olduğu kadar anlayış birliği sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

"TÜZÜK İHTİYACI KARŞILIYOR MU ?"

"Tüzük ihtiyacı karşılıyor mu" sorusuna Yıldırım, “Kafada sorular, tereddütler vardı. Bunların cevapları verildi” cevabını verdi.

"İlgili Bakan eleştirilere cevap verebilecek mi" sorusu üzerine Yıldırım, “Gayet tabii verecek. Neden orada duruyor? Bir Bakan gelip bütçesini savunabiliyorsa, o bütçe üzerindeki eleştirileri karşılık vermek, bütçeyi savunmak en tabi hakkıdır. Genel Kurula Bakanın gelmesi mecburi değil ihtiyaridir. Bakan geliyorsa mutlaka konuşacaktır. Konuşan bir insanın eleştirilere cevap vermemesi çok tutarsız bir şeydir. Şu anda bakanların gelmesi söz konusudur. Gelince de bütçeleriyle ilgili soruları cevaplandıracaklar, eleştirilere cevap verecekler” diye konuştu.

"HERHANGİ BİR TEREDDÜDÜM YOK”

Milletvekillerine mesajına ilişkin soruya ise Yıldırım, “Bütçe görüşmelerinin daha iyi, üretken, verimli olması için daha çok bağırarak, gererek bunu sağlayamayız. Görüşlerimizi sakin bir şekilde milletin beklentileri doğrultusunda ortaya koymamız milletimiz tarafından daha hoş karşılanacaktır. Meclis'te gerginlik, kavgayı kimse hoş karşılamaz. Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin egemenliğin temsil yeri olarak örnek bir davranış içerisinde olması gerekir. Milletvekillerimizin gereken tavrı göstereceklerine inanıyorum. Bu konuda herhangi bir tereddüdüm yok” karşılığını verdi.

Yıldırım, "Veda kahvaltısı mı" sorusunu ise teşekkür ederek cevapsız bıraktı.