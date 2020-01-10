GS Altay Canlı İzle GS TV| Galatasaray Altay Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Galatasaray Altay canlı izle... Devre arası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Galatasaray, çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile, yarın da yine 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele GS TV'den ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu...

Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Taylan, Ömer Bayram, Falcao

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcu yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina."