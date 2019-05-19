GS Başakşehir CANLI İZLE Bein Sports| Galatasaray Başakşehir CANLI SKOR Maç Kaç Kaç !

GS Başakşehir Şifresiz Canlı İzle Bein Sports AZ Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? Bu akşam şampiyonluk düğümünü çözecek kritik maçta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'in sarı-kırmızılı ekip karşısındaki en büyük kozu dış sahada gösterdiği başarılı performansı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de kulüp tarihinin ilk kupasını almak için sadece galibiyete odaklanmış durumda. Galatasaray ise kendi sahası ve taraftarı önünde maçtan 3 puanı alıp şampiyon olma peşinde. İşte zorlu maça dair tüm bilgiler...

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic

Başakşehir taraftarı stada ulaştı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Medipol Başakşehir'de turuncu-lacivertli taraftarlar Türk Telekom Stadı'na ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ve Medipol Başakşehir, 33. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde konuk ekibin taraftarları maçın oynanacağı stada ulaştı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda toplanan yaklaşık 1000 Başakşehir taraftarı, kendilerine tahsis edilen otobüslerle stada geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inen taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından tribündeki yerini aldı.

Final maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Galatasaray Başakşehir nasıl canlı izlenir?





Galatasaray Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV EKRANLARINDAN İSE CANLI OLARAK YAYINLANMAYACAK.

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Başakşehir taraftarı takıma moral verdi

Bu akşam Galatasaray karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de turuncu-lacivertli taraftalar, tesis önünde toplanarak, takımına destekte bulundu. Başakşehir taraftar grubu üyelerinden Mustafa Akdolu, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Allah'ın izniyle şampiyon olup, stadımıza geleceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadyum'nda Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de taraftarlar, günün erken saatlerinden itibaren tesis önünde toplandı. Tesis girişinde takıma büyük destekte bulunan turunu-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğa da inandıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan ve Seyrantepe'ye şampiyonluğa inanarak gittiklerini belirten Başakşehir taraftar grubu üyelerinden Mustafa Akdolu, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve hocamız Abdullah Avcı'ya çok güveniyoruz. Allah'ın izniyle yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz. Biz buna inanıyoruz. Biz bu yola ‘çok olanlar değil inanlar kazanır' diyerek çıktık. 3-5 kişiydik şimdi binler oldu sayımız. Allah'ın izniyle şampiyon olup, stadımıza geleceğiz. Tüm Başakşehir halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Ortalama bin 500 kişiyle Galatasaray maçında gideceğiz. Bizim için sayı değil inananın kardeşler önemli. 200-300 kişi gittiğimiz deplasmanlar da bile karşı takıma deplasmanı iyi yaşattık. Bugün de tribünlerde güzel bir görsel şov yapacağız” şeklinde konuştu.