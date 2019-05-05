GS BJK CANLI İZLE Bein Sports 4K| Galatasaray Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

GS BJK canlı izle Bein Sports 4K....Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray bugün sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 60 puanla, 63 puanlı lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alıyor. İşte zorlu maça dair detaylar...

Türk Telekom Stadyumu'nda 1 milyar 118 milyon TL'lik derbi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 118 milyon TL.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Cim-Bom'un kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 93.5 milyon Euro. Aslan bu rakamla ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda bulunan futbolcuların değeri ise 73.8 milyon Euro ve ligin en değerli üçüncü kadrosu olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 118 milyon TL.

Aslan'da Ndiaye, Kartal'da Ljajic

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 12 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. Beşiktaş'ta ise Sırp futbolcu Adem Ljajic'in piyasa değeri ise 13 milyon Euro. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isim de 10 milyon Euro ile Domagoj Vida.

Karius ligin en değerli kalecisi

Kalecilere bakıldığı zaman ise Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın değeri 5 milyon Euro olarak gözüküyor. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un değeri ise 7 milyon Euro seviyesinde. Karius ayrıca Süper Lig'de en değerli kaleci olarak yer alıyor.

Galatasaray'ın golcüleri Kostas Mitroglou 10 milyon Euro, Mbaye Diagne 8 milyon Euro, Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz'ın değeri ise 2 milyon Euro olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'da Japon derbisi!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadelede Nagatomo-Kagawa karşılaşmasını da izlemek isteyen Japon basın mensupları, derbiye yoğun ilgi gösteriyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş mücadelesine Japon basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yuto Nagatomo'nun, siyah-beyazlılarda ise Shinji Kagawa'nın forma giymesi ve bu iki futbolcunun karşı karşıya gelecek olması nedeniyle Japon gazeteciler derbide kendilerine yer bulabilmek için akreditasyon yarışına girdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda basın tribününe yapılan talepler, koltuk sayısını geçmiş durumda. Şu ana kadar 25'in üzerinde Japon gazeteci akreditasyon yaptırırken, halen gelen akreditasyon talepleri de mevcut.

Dev derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir?





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