GS Denizlispor Canlı İzle Bein Sports| GS Denizlispor Canlı Skor Maç Kaç Kaç ?

Galatasaray Denizlispor canlı izle...Türk Telekom Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile Denizlispor 40. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 17 hafta sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

40. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Christian Luyindama, Florin Andone ve Henry Onyekuru'nun sakatlıkları bulunuyor. İkinci yarıda lisansları çıkan Martin Linnes ve Emre Akbaba ile yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak belirlenen maçta VAR'da Bahattin Şimşek, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev yapacak.

Henry Onyekuru taburcu oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde Denizlispor ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Onyekuru taburcu oldu

Henry Onyekuru, Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan Onyekuru, bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecek.

Galatasaray Denizlispor maçı nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Denizlispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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