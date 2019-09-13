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GS Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Galatasaray Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

GS Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Galatasaray Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç
GS Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Galatasaray Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar...

GS Kasımpaşa Canlı İzle... Süper Lig'e bu sezon yaptığı transferler ile damga vuran Galatasaray bu akşam kendi sahasında Ricardo Quresma ve Fode Koita gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındıran Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Lig'in geride kalan son 3 haftalık bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın maç öncesinden 4 puanı bulunuyor. Oynadığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip durumda ve bu maçtan puan veya puanlar almak istiyor. 

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam

Galatasaray Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?



Galatasaray Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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