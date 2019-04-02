GS Malatya Canlı İzle A Spor| Galatasaray Malatyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

GS Malatya Canlı İzle A Spor...Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak tek mücadele ile başlıyor. Günün maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 20.00'de başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. İşte mücadeleye dair tüm bilgiler...

Malatyaspor ile 4. randevu

Renktaş iki takım, bugün 4. randevularında kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve E.Y. Malatyaspor, geçmişte 3 kere karşı karşıya gelirken, söz konusu maçlarda Malatya ekibi sahadan 2, Galatasaray ise 1 galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, 6 Nisan Cumartesi günü yine Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipler, 5 günde 2 kere birbirlerine rakip olacak.

Yarı finale nasıl geldiler?

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray, kupada yarı finale 5. Tur'da Keçiörengücü, Son 16 Turu'unda Boluspor ve Çeyrek Final'de de Hatayspor'u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise 4.Tur'da Krıklarelispor, 5.Tur'da Etimesgut Belediye, Son 16 Turu'nda Bodrumspor ve Çeyrek Final'de de Göztepe'yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde oynanacak bir diğer mücadelede ise çarşamba günü Ümraniyespor, Akhisarspor'u ağırlayacak. 20.00'de başlayacak maçı Abulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan (Diagne)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Mina, Mustafa, Pinto, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Adem, Guilherme, Ömer