GS PSG Canlı İzle Bein Sports| Galatasaray PSG Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Galatasaray PSG canlı izle... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde mücadele edeceği Paris Saint-Germain maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu.

Avrupa kupalarında 281. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 280 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.

Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 112. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

Avrupa'daki galibiyet hasreti 8 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (5 mağlubiyet, 3 beraberlik)

Galatasaray PSG nasıl canlı izlenir?





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Galatasaray, 18 yıl sonra PSG'ye rakip

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001'de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Paris Saint Germain ile evinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan olan sarı-kırmızılılar, maçtan beraberlikle ayrıldı.

En son 2001'de rakip

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Mart 2001'de Fransa'da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Fransızlar ile 17 kez karşılaştı

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.



