GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı. 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59 ‘a kadar e devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler. Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi. Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı. Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak” denildi.

