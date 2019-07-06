GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, 3 Temmuz günü sabaha karşı 04.00 sularında daha önceden yaptıkları keşifle güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmadığını tespit ettikleri GSM bayiinin camını kırarak 1 dakikada yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve laptop çalarak kayıplara karışan 7 şüpheliden B.Y., (27), E.E., (22) E.C.P. (24), F.K., (20) isimli 4 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un Bağcılar ve İkitelli ilçelerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Remzi Şimşek