GSM dünyasında ‘Yapboz' dönemi başladı

Turkcell'in hayata geçirdiği yeni ‘Turkcell Yapboz', kullanıcıların kendilerine uygun paketi oluşturabilmesini sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, paket içeriğinde ihtiyaç duyulmayan kullanımlar tarifeden çıkarılabiliyor, kullanıcılar kendileri için verimli paketi oluşturuyor. Böylece faturalara önemli ölçüde destek sağlanıyor. Farklı tarifeye geçiş yapıldığında herhangi bir cayma bedeli ödenmiyor.

“Yapboz, GSM dünyasına farklı bir soluk getirecek”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Müşterilerimizin her zaman yanında olmaya odaklı stratejimizi, sektöre yenilik getiren kapsamlı tarifelerimizle geliştiriyoruz. Gelen talepler doğrultusunda sürekli esnek çözümler üzerinde çalışırken, içerik olarak zengin ve aynı zamanda tüketicin ihtiyaçlarına uygun teklifler sunuyoruz. Müşterilerimizi mutlu edecek kampanyalarla ‘Dünyalar Senin Olsun' söylemimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Bize gelen geri bildirimlerden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Yapboz tarifesini tercih eden kullanıcılar, kendi paketini kendisi belirleyebiliyor. Böylece cep dostu faturalarla müşterilerimize destek oluyoruz. Herhangi bir kontrat ya da cayma bedeli içermeyen Yapboz ile GSM dünyasına farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz" dedi.