GSYİAD, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na forma sponsoru oldu

Galatasaray Spor Kulübü, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile işbirliği yaparak, erkek voleybol takımına sponsorluk anlaşması imzaladı. NEF Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Başkan Burak Elmas, sözleşmenin aile arasında yapıldığını vurgulayarak, “Biz göreve geldiğimizden beri Başkan İbrahim Hatipoğlu ve yönetimi ile çok yakın çalışma fırsatı bulduk. Dönemimiz içerisinde görev yaparken bizim de Galatasaray Derneği olarak çok takdirimizi kazandılar. Bunun da sebebi, Galatasaray'da hangi yönetimi olursa olsun, tarafsız bir şekilde sadece Galatasaray'a hizmet etme iç gücüsüyle Galatasaray'ın farklı konularına destek vererek bir iş insanları derneğinin yapması gereken her şeyi, Galatasaray siyasetinden uzak kalarak bu güne kadar eksiksiz olarak yerine getirdiler. Bugün yaptığımız anlaşmanın dışında, Galatasaray'ın farklı konularına da herhangi bir ön plana çıkma arzusu olmadan, bir çok yerde destek oldular. Tesislerimizde gereken acil yatırımlardan, naklen yayınlarımızın bazılarına destek vermek olsun, Galatasaray'ın farklı sorunlarına hızlı şekilde destek oldular. Bugün de daha büyük anlaşma ile taçlandırıyorlar. Eminim burada kalmayacak, bir çok yönetimde de destek verecekler” ifadelerini kullandı.

İbrahim Hatipoğlu: “Hizmet etme adına koşmaya devam ettik”

Konuşmasına Galatasaray'a hizmet etme fırsatı verdiği için mevcut yönetime teşekkür ederek başlayan 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, “Galatasaray Spor Kulübü büyük bir aile. Bu ailenin reisi de Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. Biz de bu camia içerisinde yer alan bir yapıyız. Son 4 yıldır derneğin yönetiminde görev yapıyorum. 4 yıllık dönemde her yıl güzel anlaşma paketin içerisinde hizmet etme fırsatı bulunuyoruz. Serüven ilk yıl Tekerlekli Sandalye takımına sponsorluk desteği ile başladı. Daha sonra stadyumda GSYİAD adına, bir lounge alanı ve tribün oluşturduk. 2021 yılında ‘Aslan gibi sponsor' kampanyasında sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duymuştuk. Bu yıl da hizmet etme adına koşmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemlerde de bu anlaşmaları büyüterek yapmanın sözünü vererek tekrar teşekkür ediyorum. Anlaşmamız hayırlı olsun” cümlelerine yer verdi.

“Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı en kutsal makam”

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili adının geçmesiyle alakalı soruyu da yanıtlayan Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Benim Galatasaray'da görevim de var. Derneğin başkanlığını yapıyorum ve bu derneğin görevi olarak Galatasaray siyasetinde tarafsız kalmak. Dolayısıyla bu şapka olduğu sürece Galatasaray seçiminde daha farklı düşünüyorsunuz. İsim geçmesi, Galatasaray yönetim kurulunda yer almak bence her Galatasaraylı için onur verici bir konu. Değerli koltuklar. Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı her Galatasaraylı için en kutsal makam. Orada oturan insana da tüm Galatasaraylıların gerekli saygıyı ve sevgiyi göstermesi gerekir. Dönem içerisinde bunların azaldığını hissediyoruz. Ama ben bu süreçte dahil olmadım. Bunun dışında kalmak da mümkün değil.”

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalanırken, Başkan Elmas tarafından GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'na forma hediye edildi. Sponsorluk anlaşması töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın