GSYİAD'dan İhlas Haber Ajansı'na 2 ödül

Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen sarı-kırmızı kareler fotoğraf ve video yarışması gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de katıldığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı, 2 dalda ödüllendirildi.

İHA foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, fotoğraf dalında ödüle layık görülürken, İHA muhabiri Uygar Aydın da, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarında Florya'da çektiği görüntülerle, görüntü dalında ödül aldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu takdim etti.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan