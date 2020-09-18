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Guatemala Devlet Başkanı Giammattei Covid-19'a yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei Covid-19'a yakalandı
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei Covid-19'a yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

Korona virüs salgını devlet liderleri arasında yayılmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın 64 yaşındaki Devlet Başkanı Alejandro Giammattei yaptığı açıklamada, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını, salgın boyunca 6 kez test yaptırdığını açıkladı. Giammattei, herhangi bir semptoma sahip olup olmadığı konusunda bilgi vermezken, ilerleyen günlerde sağlığı hakkında halka hitap etmeyi planladığını açıkladı.

Öte yandan Guatemala'da şu ana kadar 84 bin 344 kişide korona virüs tespit edilirken, 3 bin 76 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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