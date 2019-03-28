Guatemala'da feci kaza: En az 32 ölü



Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da ilk belirlemelere göre bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.

İtfaiye ekipleri, kamyonun duramayarak, başka bir trafik kazası sonucu yaralanan kişiye yardım etmek isteyen kalabalığın arasına daldığını ifade etti.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine destek sağlayacaklarını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.