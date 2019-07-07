Gübre üretim fabrikasında patlama

Edinilen ilk bilgilere göre, Kütahya'da faaliyet gösteren bir gübre üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kütahya Valisi'nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, “Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor” dedi.