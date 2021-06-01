'GÜBRETAŞ yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladı'

GÜBRETAŞ, bu yılın ilk üç ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Salgın dönemi boyunca tarımsal üretimin sürekliliği için üstlendiği kesintisiz ürün tedariki politikasıyla ön plana çıkan şirket, yılın ilk çeyreğinde de 2020 yılında yakaladığı başarılı ivmeyi sürdürdü. Açıklanan sonuçlara göre bu ilk üç aylık döneminde çeşitli bileşimlerdeki katı, sıvı ve toz gübrelerde 235 bin ton üretim gerçekleşti. Aynı dönemde toplam satış miktarı geçen yıla göre yaklaşık 100 bin ton artış ile 879 bin tona yükseldi.

Şirketin konsolide net satış geliri 2 milyar 300 bin TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karı ise geçen yılın ilk çeyrek sonucuna göre yüzde 40 artışla 123 milyon TL seviyesine erişti. Bu rakamlarla şirketin tüm zamanların 3 aylık hasılat rekorunu kırdığı belirtilirken, karlılık bazında son 7 yılın en iyi ilk çeyrek sonuçlarına ulaştığı ifade edildi.

''Rekorlar kırmaya devam edeceğiz''

Açıklanan sonuçlarla ilgili değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, salgın sürecinde şirketin üstlendiği büyük sorumlulukla üreticiye kesintisiz gübre tedarik ettiğini, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanıp gıda güvenliğinin güvenceye alındığını hatırlattı.

Şirketin üstlendiği öncü rolün finansal sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Genel Müdür Yumaklı, “2020 yılında GÜBRETAŞ tarımsal üretimin devamlılığı için gösterdiği üstün çabayla ülkemizdeki kimyevi gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılamış, yılsonu bilançosunda şirket tarihinin rekor rakamlarına erişmişti. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız bu rekor rakamları, 2021'in ilk çeyreğinde de sürdürmenin memnuniyeti içerisindeyiz” dedi.

Genel Müdür Yumaklı, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bitki besleme sektöründe salgının getirdiği kısıtlar ve zorluklar 2021 yılında da devam ediyor. Buna rağmen tedarik, üretim ve lojistik alanlarındaki stratejik planlamalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde gurur verici bir finansal bilançoya eriştik. Ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karımızı geçen yılki rakama göre yüzde 40 artırarak 123 milyon TL seviyelerine çıkardık. Türkiye faaliyetlerinde ise toplam 2 milyar TL net satış tutarına erişilerek tüm zamanların 3 aylık hasılat rekoru kırıldı. Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürdürerek önümüzdeki dönemlerde de rekorlar kırmaya devam edeceğiz”.