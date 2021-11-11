GÜBRETAŞ'tan 5 milyar liralık net satış

Tarımda verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik ürün ve hizmetleriyle bitki besleme sektörünün öncü şirketi olan GÜBRETAŞ, üçüncü çeyrek faaliyetleriyle ilgili finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Sürdürülebilir tarımsal üretim için üreticilere desteğini kesintisiz şekilde sürdüren GÜBRETAŞ'ın operasyonel faaliyetlerinin başarısı, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına da olumlu yansıdı. Şirket, yılın ilk yarısında gösterdiği yükseliş grafiğini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

Özellikle üretim noktasında çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdüren GÜBRETAŞ Türkiye faaliyetlerinde, yılın ilk dokuz ayında çeşitli bileşimlerde 625 bin 70 ton katı gübre, 41 bin 136 ton sıvı ve toz gübre üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde yüzde 40 artış sağlandı. Katı gübre satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artış görülürken sıvı ve toz gübre satış miktarı da yüzde 25 arttı.

Bunun sonucunda GÜBRETAŞ'ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 4 milyar 966 milyon TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 6 milyar 216 milyon TL'ye ulaştı.

Satışlardaki artışa paralel olarak ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem kârı ise ilk dokuz ayda 307,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Ülke tarımına katma değer üreten 70 yıllık öncü bir kurum”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili “GÜBRETAŞ bitki besleme alanında ülke tarımı için katma değer üreten 70 yıllık öncü bir kurum. Tarımsal sürdürülebilirliğin, bitki besleme ürünlerinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle üreticilerimizin gübre tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması adına, bitki besleme sektöründe küresel çapta yaşanan tedarik sıkıntılarına ve piyasalardaki dalgalanmalara karşı tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle salgının ülkemizde görüldüğü ilk dönemde gübre tedarikinin süreceği açıklanarak olası bir panik atmosferinin ve gıda krizinin önüne geçildi” dedi.

GÜBRETAŞ'ın sürdürülebilirlik yaklaşımını özetleyen Yumaklı, “Şirketimizin sektördeki öncü rolünün bilinciyle her alanda sürdürülebilirlik konusunu uçtan uca ele alıyoruz. Çalışma ortamlarının güvenliğinden, faaliyetlerdeki verimliliğe ve ürünlerimizdeki kaliteye kadar tüm operasyonel süreçlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal üretimdeki en önemli girdi olan gübrenin üreticiye kalite standartlarımız çerçevesinde kesintisiz ulaşmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ'ın, tesislerindeki sürdürülebilirlik kadar ülkemizdeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini de aynı özenle ele aldığını belirten Yumaklı, “Yatırım çalışmalarıyla gelişen operasyonel faaliyetlerin beraberinde ürün çeşitliliği ve maliyet optimizasyonu sağlanması, tarımsal üretim tarafında üreticilerin faydasına oluyor. Tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artıracak ve üreticilere fayda sağlayacak projeler geliştirmek birinci önceliğimiz. Arazide reçetelendirme faaliyetleri, üretici bilinçlendirme ve toprak analizi eğitimleri, dijital danışmanlık hizmetleri ve Model Üretim Alanları projesi gibi birçok çalışmayla üreticileri bilimsel yöntemlere ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketin sektördeki yerine de değinen Yumaklı, “70 yıllık kurumsal tecrübesiyle GÜBRETAŞ, hem ülkemize hem de tarımsal üreticilere fayda üreten bir kurum olarak konumlanmıştır. Kurumsal tecrübemiz, yeni durumlara kolayca adapte olabilme ve güçlü çözüm üretme kabiliyetimizi güçlendiriyor. Dünya piyasalarını, hammadde ve emtia hareketleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden ekibimizle, özellikle salgın dönemi ve sonrasında oluşan belirsizlik ve olumsuzlukları etkili bir şekilde yönettik. Öngörülerimiz performansımıza yansıdı. Çalışmalarımız mali tablolarımıza pozitif ivme kazandırarak paydaşlarımızı da memnun etti” diyerek sözlerini tamamlandı.