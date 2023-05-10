Gübreye batan yılkı atının zor anları

Olay, Merkez ilçeye bağlı Ağaçcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaş, hayvan gübresi yığınında bir yılkı atının çırpındığını gördü. Hayvanın mahsur kaldığını gören kişi, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı ancak çabası çabalar yetersiz kaldı. Ekipler tarafından Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden iş makinesi istendi. İş makinesi yardımıyla yılkı atı bulunduğu yerden biraz daha kıyıya çıkarıldı. Ayaklarını bataklıktan kurtaran at, bir süre yerden kalkamadı. Aç kalan yılkı atı, yattığı yerden ot yemeğe başladı. Daha sonra kepçe yardımıyla yılkı atı tamamen bataktan çıkarıldı. Yılkı atı ayağa kalkıp, ormanlık alana giderek uzaklaştı.

İş makinesi operatörü Oğuzhan Koç, zor arazi şartlarında çalışılarak, hayvanın hassas müdahalelerle kurtarıldığını ifade etti.

Enes Özkan

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