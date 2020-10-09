'Güçlü bir grip virüsü kalp krizini tetikleyebilir'

Havaların yavaş yavaş soğuması, başta grip olmak üzere birçok hastalığın görünmesine sebebiyet verebiliyor. Özellikler kalp hastaları kış aylarında enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişkinin uzun zamandır bilindiğini ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, “Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarda da vücudun savunma mekanizmaları devreye giriyor ve inflamasyon dediğimiz yangı oluşuyor. Oluşan bu yangı kalp damarları üzerinde bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor ve kan akışkanlığı veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonları bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Ayrıca gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı tansiyon yükseklikleri meydana gelebiliyor. Sayılan tüm bu nedenler kalp-damar sistemi ile ilgili istenmeyen durumlara neden olabiliyor” dedi.

“Gribal enfeksiyonlar kalp krizini tetikleyebilir”

Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarında kalk krizini tetikleyebileceğini belirten Dr. Yalçın, “Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor. Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor. Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Ancak özellikle bilinen kalp hastalığı olan bireylerde toksinlere bağlı oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotel'de meydana gelen bozukluklar sonucu kalp, dokuları ve kendini yeterince besleyemeyebiliyor. Bu durum da kalp krizi oluşturabiliyor” şeklinde konuştu.

Bu durumdan nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Enfeksiyona yakalanmış kalp hastalarının tedavilerinin mutlaka uzman hekim kontrolünde olması gerektiğinin önemle altını çizen Dr. Yalçın, “Çoğu enfeksiyonlar viral kökenli olmasına rağmen maalesef uygunsuz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Kontrolsüz ilaç kullanımı yerine, uzman hekime danışarak gerekiyorsa ilaç kullanılmalı. Viral enfeksiyonlarda istirahat ve bol sıvı tüketilmesi önemli taşıyor. Enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçların kalp-damar sistemi üzerine yan etkileri ve hastanın kullandığı diğer ilaçlar ile etkileşimleri olabiliyor. Bu nedenle muayene sırasında bu hastaların doktorlarına kalp hastası olduklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka belirtmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Kalp hastalığı olanların alması gereken önlemler

Alınması gereken önlemler konusunda da kısaca bilgi veren Dr. Yalçın, “Kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın özellikle kış aylarında enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarını kesinlikle ihlal etmemeleri lazım. Düzenli el yıkanması ve hastalıklı kişilerle temas halinde olmaması gerekiyor. Ayrıca yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yapılması da önemli bir koruyucu destek sağlıyor“ açıklamasında bulundu.