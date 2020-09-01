Guidepoint ile Dubai FDI işbirliği

Guidepoint Global'in bağlı şirketi Guidepoint MEA Ltd, bölgeye fayda sağlamak üzere ticari alanlarda bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmak amacıyla kısa süre önce Dubai Yatırım Geliştirme Kurumuyla (Dubai FDI) mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Dubai FDI CEO'su Fahad Al Gergawi ve Guidepoint Yönetim Direktörü ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi Başkanı Bilal Sabouni tarafından imzalandı.

Fahad Al Gergawi anlaşmayla ilgili, "Yabancı yatırımcıların daha iyi yatırım kararları verebilmesine yardımcı olmak için Guidepoint ile işbirliği yağıyoruz. Tercih edilen doğrudan yabancı yatırım konumu olması nedeniyle Dubai, şirketlere kolay ticaret yapabilme ve birinci sınıf altyapı avantajı sunmakta ve dünyanın en akıllı ve en güvenli şehirlerinden birisinde fırsatlar sağlamaktadır. Ortaklığımız, potansiyel yatırımcıları stratejik planlarımıza göre daha iyi yönlendirebilmek için kişiye özel tavsiye ve danışmanlık yaklaşımına odaklanacaktır” dedi.

Bilal Sabouni ise "Firmamızın 190'dan fazla ülkeyi ve 150 sektördeki kapsamlı faaliyet alanını kapsayan küresel erişimi, yerli teknik bilgiyi genişletecek ve kilit hükümet paydaşlarına birinci sınıf Uzman Ağ hizmetleri sağlayacak şekilde mükemmel konumlandırmaya sahiptir. Dubai FDI'nın amacına katkı sağlayacağımız ve sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik büyümeyi başarma çabalarına yardımcı olacağımız için heyecan duyuyoruz" şeklinde görüş belirtti.