Guidetti: 'Çok iyi kalitedeki bir takıma karşı 3-0 kazanmak önemliydi'

Polonya ve Hollanda'daki ortaklaşa düzenlediği 2022 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bugün Lodz şehrinde Atlas Arena'da Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Milli Takım Kanada'yı 25-22, 26-24 ve 28-26'lık setlerle set vermeden geçti. Son 16 turunda ikide iki yapan Kadın Milli Takım, grup aşamasından beri de üst üste 6. galibiyetine ulaşmış oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu 3 puan için çok mutluyuz. Çünkü çok iyi kalitedeki bir takıma karşı kazandık. 3-0 kazanmak önemliydi. Bu maçı bir kenara bırakıp önümüzdeki maçı düşünmeye başlayacağız" dedi.

Ebrar'ın göstermiş olduğu performansla ilgili ise Guidetti, "Ebrar sadece bugün değil, turnuvanın başlangıcından beri çok iyi ve istikrarlı bir performans gösteriyor. Açıkça söylemeliyim ki; ilk maçtan bu yana çok iyi bir oyun çıkarıyor. Onun bu güzel oyunu bana gurur veriyor ve onun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Sahaya çok daha fazla kalite yansıtmalıyız"

Önümüzdeki ABD ve Sırbistan karşısında oynanacak maçlar için ise İtalyan teknik adam, şunları söyledi: Sahaya bugüne kadarkinden çok daha fazla kalite yansıtmalıyız. ABD ve Sırbistan ile oynarken en küçük bir detay her şeyi etkileyebilir ve değiştirebilir. Bundan dolayı bu küçük detaylar konusunda çok dikkatli olmalı ve ona göre oynamalıyız."

Ebrar: "Bugün takım olarak sahaya en iyimizi verdiğimizi düşünüyorum"

Maçın yıldızı Ebrar Karakurt ise maç ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanada'ya karşı 3-0 gibi bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Onlara karşı oynamak daha önceki maçlarda çok kolay olmamıştı. Bugün takım olarak sahaya en iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda oynayacağımız takımlar grubun en iyi takımları, Sırbistan ve ABD. Bu iki takıma karşı maçı kazanmak bugünkü maç kadar kolay olmayacaktır. Ama özgüvenli bir şekilde sahaya çıktığımızda ve en iyi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını da biliyoruz. Umarım performansımızı en yüksek seviyede sahaya yansıtıp ülkemize iki maçta da güzel galibiyetler getiririz."

Mert Ürkmez

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