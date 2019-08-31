Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri Anıtkabir'e hediye etmek istiyor

2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları, Guinness Rekorlar Kitabına giren tabloyu Anıtkabir'e hediye etmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Haliloğulları, "Arnavut sanatçı Saımır Stratı portreye 1 Nisan'da başladı, 10 Mayıs'ta tamamladı. Sanatçı uzun saatler çalışarak rekoru 250 bin vida ile kırdı. 8 Ağustos'ta rekor tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir'e taşımak. Saımır Stratı daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu kendisinin 11. rekoru oluyor. Kendisi mozaik sanatçısı. Kısmet olurda bu tablo yerini bulursa o zaman sanatçının kendisi gelecek” dedi.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise, “Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerden farklı olarak bu seneki sanat günlerinde Arnavut sanatçı Saımır Stratı 40 günde 15 metrekare ahşap pano üzerine 250 bin farklı boyutlarda ve renklerde vida kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Bayrağı teması işlemesiyle bir eser yaptı. Ortaya çıkan bu eser, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Aynı zamanda bu eser sayesinde 20 binin üzerinde ziyaretçi sergimize katılım sağladı. Gerçekleşen bu sanatsal faaliyetler kapsamında ilimizin ve ilçemizin tanıtımında büyük katkıda bulunanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sema Tekeli