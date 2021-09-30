Gül şeklindeki biberler görenleri şaşırtıyor

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde anne ve kızı tarafından yetiştirilen gül gibi biberler görünüşüyle hayran bıraktı.

Bahçede gül şeklinde olan biberleri görenlerin fotoğraflarını çektiklerini söyleyen biber yetiştiricisi İkra İmalı, “Annemle birlikte bahçemize biberleri ektik ve biberler büyümeye başlayınca gül şeklini aldı. Bahçemizde çok güzel bir görüntü oluştu. Biberler görenlerin fazlasıyla dikkatini çekti ve fotoğraflarını çekmeye başladılar. Biz de annemle birlikte yetiştirdiğimiz biberleri kışlık için kurutuyoruz” dedi.

Fazilet Çomruk