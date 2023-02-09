Gül teyze depremin 71'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan bölgeye giden Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle beraber Antakya ilçesinde bir binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Türk ve Macar ekipler yıkılan 5 katlı binanın 2'nci katında oturan Gül teyzeye 12 saat süren zorlu çalışmayla ulaştı. Depremin 71'inci saatinde kurtarılan depremzede sağlık ekiplerine teslim edildi.

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