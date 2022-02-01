Gülcan Opel seyircisi ile buluşacak

'Uykuda Mısın Sevgili Yarim' 45'liği ile adını duyuran, ardından “Gurbet Treni” ve “Alın Yazım” şarkılarıyla gurbetçilerin özlemlerini paylaşan, döneminin ünlü ismi Gülcan Opel uzun bir aradan sonra konuk olacağı Alamanya: Gurbet Türküleri projesiyle 10 Şubat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisi ile buluşacak.

İşgücü Anlaşması çerçevesinde Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya gidenlerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konserine eşlik eden anılar Diaspora Türk tarafından derlendi. Sahnede bu anıları Yiğit Sertdemir yönetmeliğinde tiyatro oyuncusu Şerif Erol ve Gülçin Kültür seslendirecek.

Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Gülcan Opel'in yanı sıra, solistler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar'ın sesiyle gerçekleşecek. Konserde solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor. 60 yıllık hasreti müzikle anlatan konserin biletleri sanat merkezinin gişesinden ve bilet satış noktalarından alınabilecek.