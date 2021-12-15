İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül’ün (36) yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı (53), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.
Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

Sadece İrem Derici çelenk yolladı
Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti.

Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri

İLGİLİ HABER
Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.